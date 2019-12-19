CHP’li vekil elinde afyon başında kasketle konuştu!

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddeleri görüşmelerinde TBMM Katip üyesi CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, kürsüye elinde bir tutam afyon ve başında kasketle çıkarak yaptığı konuşmada afyon üreticilerinin sorunlarını dile getirdi.

AKP İLE HDP ARASINDA TARTIŞMA

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 14, 15 ve 16. maddeleri ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddeleri görüşmelerinde AKP milletvekilleri ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök oturuma ara verirken tartışma arada da devam etti.