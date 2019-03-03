CHP’li vekil teklif verdi: Çiftçinin mazotundan ÖTV kaldırılsın

YÜZDE 50 KAYIP VAR: Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi olan Adana Milletvekili Ayhan Barut, seçim bölgesinde çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Don zararının etkili olduğu tarlada konuşan çiftçi Fahrettin Ateş, “İki gün önce meydana gelen don nedeniyle ürünlerimiz büyük zarar gördü. Tarlaya bakıldığında anlaşılacağı üzere büyük zararımız var. 1 kilogram patatesin çiftçiye üretim maliyeti zaten 2 lirayı aşıyor. Şimdi bir de don zararı nedeniyle mağdur olduk. TARSİM patateste don zararını sigorta kapsamında olmadığı için karşılamıyor. Yüzde 30 ile yüzde 50 oranında verim kaybı bekliyoruz” dedi.

ÖTV KALKSIN, KDV DÜŞSÜN: CHP'li Ayhan Barut, ülke tarımının tekrar ayağa kalkması için üreticilerin daha çok desteklenmesini gerektiğini söyledi. TBMM'ye Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun teklifi sunan Barut, tarımsal üretim maliyetlerinin azaltılması, mazot fiyatlarından ÖTV'nin kaldırılması ve KDV'nin düşürülmesini istedi. Barut, “Ülkemiz tarımının tekrar ayağa kalkması için üreticinin desteklenmesi şarttır. Tarladan sofraya gıda zincirinde en temel unsur girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Burada ilk adım Mazot fiyatlarından ÖTV’nin kaldırılması KDV’nin düşürülmesidir. Gübre, ilaç ve tohum gibi olmazsa olmaz girdi kalemlerinde de aynı şekilde vergilerin indirilmesi olmalıdır” dedi.

YANLIŞ POLİTİKAYLA DIŞARI BAĞLANDIK: Barut, tarım dünyada en stratejik sektörlerden biri olduğunu hatırlatarak, “Tarımda uygulanan yanlış politikalar maalesef uzunca bir süredir ülkemizi dışa bağımlı hale getirmiştir. Bu politikalar çiftçilerimizi ve üreticilerimizi büyük zarara ve mağduriyete uğratmıştır. Tarıma dair bütün kararlar ülkemiz çiftçisinin, köylüsünün, üreticisinin ve tüketicisinin çıkarları gözetilerek yapılmalıdır” ifadesini kullandı.

DESTEĞİN YARISI ÖDENMEDİ: 2006 yılında çıkarılan kanuna göre gayri safi hasılanın en az yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak ödenmesi gerektiğini hatırlatan Barut, “Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze hiçbir yıl için gayri safi hasılanın en az yüzde biri çiftçiye destek olarak verilmemiştir. Kanuna göre çiftçilerimize 2018 yılı için 34.5 milyar destek verilmesi gerekirken bunun yarısı dahi etmeyen 14.5 milyar verilmiştir” dedi.