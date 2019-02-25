CHP’li vekilden Erdoğan’a tazminat davası

Başarır'ın Akdeniz'de, Norveç'ten satın alınan 3 gemi ile petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını Meclis gündemine taşıması ortalığı karıştırdı. Yandaş medyada Başarır'ın “Akdeniz'den vazgeçin çağrısı” yaptığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “CHP Rumların ağzıyla konuşuyor” dedi.

Başarır ise sözlerinin kasıtlı olarak çarpıtıldığını savundu ve özellikle sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditler aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da ‘'Kişilik haklarına ve saygınlığına zarar verdiği'' gerekçesiyle 33 liralık tazminat davası açtı.