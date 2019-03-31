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CHP’li vekilden iddia: Oylar gizli sayılmaya çalışıldı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir Ankara'daki Aydınlıkevler İlkokulu'nda vatandaşın koridorlardan çıkarıldığını iddia etti.

18:45 -
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CHP’li vekilden iddia: Oylar gizli sayılmaya çalışıldı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Aydınlıkevler İlkokulu'nda vatandaşların güvenlik gerekçesi ile koridorlardan ve okul bahçesinden güvenlik güçleri tarafından çıkarılmak istendiğini iddia etti.

Emir bu yapılanın oyların gizli sayılması için yapıldığını iddia ederken girişimler sonucu vatandaşların koridorlarda ve okul bahçesinde kalmaya devam ettiğini açıkladı.

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Son güncelleme: android-time 18:56 31.03.2019
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