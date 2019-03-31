CHP’li vekilden iddia: Oylar gizli sayılmaya çalışıldı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Aydınlıkevler İlkokulu'nda vatandaşların güvenlik gerekçesi ile koridorlardan ve okul bahçesinden güvenlik güçleri tarafından çıkarılmak istendiğini iddia etti.
Emir bu yapılanın oyların gizli sayılması için yapıldığını iddia ederken girişimler sonucu vatandaşların koridorlarda ve okul bahçesinde kalmaya devam ettiğini açıkladı.
Aydınlıkevler İlkokulunda bina sorumlusu ve güvenlik güçleri hiçbir gerekçe yokken vatandaşları koridorlardan ve okul bahçesinden çıkartmaya çalıştı, müdahalemiz sonucunda başaramadı. Bu bir gizli sayım girişimdir. Vatandaşlarımız mutlaka oy sayımını izlemeliler. #Secim2019 pic.twitter.com/4Y4OJeRaNG
— Murat Emir (@muratemirchp) March 31, 2019
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