CHP’li vekilden tıp öğrencilerine burs

CHP’li vekil, maaşının yarısını Elazığlı tıp öğrencilerinin hesaplarına dağıttığını duyurdu. Erol’un daha önce Tunceli milletvekili iken de maaşını 2 yıl boyunca ihtiyacı olan öğrencilere burs olarak dağıttığı öğrenildi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim öncesinde verdiği, “Milletvekili maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak dağıtacağım” sözünü yerine getirdi. Tunceli milletvekilliği döneminde de maaşını öğrencilere burs olarak dağıtan Erol'un, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da maddi durumu yeterli olmayan tıp öğrencilerine verdiği bursları hesaplarına yatırdığını duyurdu.

“GENÇLER ÜLKEMİZİN ÖNCE GELEN GÜCÜDÜR”

Eğitimin önemine dikkat çeken Erol, “Okumak, öğrenmek ve eğitim gerçekten çok önemli. Seçim kampanyamda, seçilirsem maaşımın yarısını Elazığlı tıp öğrencilerine burs olarak verme sözü vermiştim. Daha önce de Tunceli'de milletvekili iken maaşımın tümünü öğrencilere burs olarak veriyordum. Elazığ'da da verdiğimiz sözü yerine getiriyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Gençler, ülkemizin önden gelen gücüdür. Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi için eğitime ve öğrencilere destek vermeliyiz. Yeni eğitim- öğretim hayatında tüm öğrencilere başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.