CHP’li vekilden tren hattı uyarısı

Yaklaşık 1.4 milyar euroya mal olan Marmaray Gebze-Halkalı hattının açılışı yarın yapılacak. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Bakan Cahit Turhan'ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı ve meclis başkanlığına iletti. Sözcü'ye özel açıklamalarda bulunan Akar, Marmaray hattında gerekli testlerin eksik yapıldığını, hattın hazır olmadığını iddia etti.

TEST SÜRÜŞÜ YETERSİZ

CHP'li Akar şöyle konuştu; “Bu hat çok gerekli ancak alelacele, yangından mal kaçırırcasına açılıyor. Hat için makinistler sadece 11 gün test sürüşü yaptı. Sinyal ve makaslar tamamen değişti, bu hatta hizmet verecek makinistler güzergahı bile bilmiyorlar. Daha önce yaşanan tren kazalarını ne çabuk unuttuk? Yeni acılar yaşanmaması için yarın ki açılış iptal edilmeli, bu hat için meslek odaları ve sendikalarla ortak bir denetleme kurulu devreye girmeli. Gerekli denetimler ve test sürüşleri yapıldıktan sonra hat hizmete açılmalı. Sinyalizasyon ve makas motorlarında arızalanmalar var. Benzer sorunlar Ankara YHT hattında da yaşandı ve 9 vatandaşımız hayatını kaybetti.”

PERSONEL EKSİK

“OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 tren trafik kontrolörünün görev yapması gerekiyor. Yani toplamda 42 tren trafik kontrolörü istihdam edilmeli ancak şu anda bu istihdam yapılmadı. Personel yetersiz. Bu hatla ilgili yaptığımız görüşmelerde ERTMS (European Rail Traffic Management System) ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesinin çok kısa ve yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesinin yetersiz olduğunu öğrendik. Aynı hat üzerinde hem Marmaray hem de ana hat trenleri çalışacak. Bu haliyle faciaya açık davet yapılıyor. Seçim öncesinde, hazır olamayan bir tren hattı hizmete açılıyor. İnsanların hayatını oy alma düşüncesiyle tehlikeye atacaklar. . Alelacele seçim öncesi bu hattı açmayın. Oy için vatandaşların hayatıyla oynamayın.”

Haydar Akar'ın bakan Turhan'a yönelttiği sorular ise şöyle;

1. Her ne kadar trenin otomatik gideceği belirtmiş olsa da acil durumlarda makinistlerin müdahale de bulunması gerekmektedir. Gebze- Halkalı arasındaki yol güzergahındaki sinyal ve makasların tamamen değişmesi nedeni ile bu hat da görev yapacak olan makinistler yeterli tecrübe bilgiye sahip olmuş mudur? Bu konuda hangi önlemler alınmıştır?

2. Operasyon Kontrol Merkezi (OCC), kumanda merkezi ekranlarında tren kayıpları yaşandığı, trenlerin kayıp olduğu ve kumanda merkezinin bunu göremediği iddiaları doğru mudur?

3. Hat üzerindeki makas motorları ve sinyaller tam olarak çalışmakta mıdır? Henüz makas motorlarının çalışmadığı Ankara YHT de olduğu gibi makasçılar tarafından tanzim edildiği doğru mudur? Bunlara ilişkin yapılan testler ve çalışmalar nelerdir? Ne kadar süre de bu eksiklikler giderilmiştir?

4. 1 Mart 2019 da test sürüşlerinin başladığı hattın 12 Mart 2019 gibi bir sürede alalacele hizmete girmesi seçim öncesine ilişkin bir seçim yatırımı mıdır? Neden bu kadar kısa süre de hizmete açılmak istenmiştir?

5. OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 tren trafik kontrolörünün görev yapması gerektiği belirtilmektedir. Toplamda 42 tren trafik kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayının henüz tamamlanmamış olduğu doğru mudur?

6. Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olduğu ve yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesinin yetersiz olduğu iddiaları doğru mudur? Gebze- Halkalı hattındaki eksikliklerin olmasından dolayı yaşanacak bir kaza da yeni acıların yaşanmaması için hatda ki eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmaların yapılarak açılışın ertelenmesi düşünülmekte midir?