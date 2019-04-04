CHP’li Zeybek: ‘Seçimin kaybedeni korku ve nefret dili’

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası bir basın açıklaması yapan CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek Seçimlerin büyük bir demokratik olgunlukla gerçekleştiğini söyleyerek, “Mücadele eden ve kazanan tüm adayları kutlarım, her şeyden önce sandıklara ve demokrasiye sahip çıkan halkımız büyük bir teşekkürü hak etmektedir” diye konuştu.

“AKP İKTİDARINA DERS VERMİŞLERDİR”

Türkiye'nin yaşadığı coğrafyada komşuları ile kıyaslandığında sağlıklı bir demokratik seçim kültürü olduğu gerçeğini belirten CHP'li Zeybek, sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini söyledi. Zeybek açıklamalarına şöyle konuştu, “Yaşanan ekonomik krizi ciddiye almayan AKP iktidarının günü kurtarmaya yönelik çabalarının faturası vatandaşa çıkmaktadır. Kararlı, üretime yönelik ve kamu harcamalarında israftan kaçınan bir ekonomik yaklaşımı benimsemeyen AKP'ye milli irade sandıkta ekonomik krizin faturasını kesmiştir”