CHP’lileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Tilkitepe Mahallesi’nde meydana geldi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Çermik yönüne ilerleyen Serhat Demir yönetimindeki 07 LDZ 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Mahmut Ekinci yönetimindeki 41 FB 131 plakalı minibüse çarptı.

İLGİLİ HABER Ülke şokta: Trafik kazasında en az 30 kişi öldü

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada CHP Çermik İlçe Başkanı Emin Ekinci´nin yeğeni olan sürücü Mahmut Ekinci ile minibüste bulunan akrabaları Hacı Ekinci, Abdurrahman Ekinci, Halit Ekinci, Remzi Polat, Ebubekir Korkmaz ve otomobil sürücüsü Serhat Demir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çermik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA