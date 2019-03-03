CHP’nin Beşiktaş Adayı Akpolat: ‘Beşiktaş’ı hep beraber yöneteceğiz’

Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Gökhan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, CHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat, Beşiktaş’a dair projelerini açıkladı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği Akpolat, “Beşiktaş'ı yaratıcılık vahasına dönüştüreceğiz, bu sayede işsizlik ve göç sorununa sürdürülebilir bir çözüm getireceğiz” dedi.

BEŞİKTAŞ'TA GASTRONOMİ

Gastronomi ve mimari yapılardan, iklim değişikliğine kadar birçok konuya değinen Akpolat, Gastronominin kentlerin markalaşma süreçlerinde büyük etkisi olduğunu belirterek “Beşiktaş, gastronomide Türk ve dünya mutfaklarının buluşma noktası olacak. Beşiktaş'taki tüm üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacağız. Bu proje Beşiktaş'a, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden nitelikli turist çekmekle kalmayacak, istihdam da yaratacak. Beşiktaş'ı yaratıcılık vahasına dönüştüreceğiz, bu sayede işsizlik ve göç sorununa sürdürülebilir bir çözüm getireceğiz” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ HEDEFİM; KARBON İZİNİ AZALTARAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE”

En önemli hedeflerinden birinin karbon izini azaltarak iklim değişikliği ile mücadele etmek olduğunu söyleyen Akpolat sözlerine şöyle devam etti; “Bu proje kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, bisiklet kullanımının artırılması, belediye araç filosunun elektrikli araçlara dönüştürülmesi ve sokak aydınlatmasında güneş enerjili sisteme geçiş gibi birçok inovasyon hedefliyoruz. Katılımcı, kapsayıcı, eşitlikçi bir anlayış ve yaratıcı, yenilikçi çözümlerle Beşiktaş'ı canlı, güvenli, huzurlu, doğayla barışık ve ışıltılı bir kent haline getireceğim.”

“TÜM VATANDAŞLARIMIZ VE HAYVAN DOSTLARIMIZ İÇİN BİR PROJE VAR”

Akpolat, Beşiktaş'a dair diğer projelerini ise şöyle anlattı;

* Beşiktaş'ta her mahalleye kreş ve çocuk parkı yapılacak. Çocuklara kodlama, STEM, yaratıcılık gibi alanlarla hayatın içinde karşılaşma fırsatı sağlanacak.

* Yeni kurulacak ve sahibi kadın girişimci olan işletmelere kolaylık ve teşvik sağlanacak.Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele kapsamında BM’nin Cinsiyet Eşitliği Küresel Dayanışma Programı HeForShe desteklenecek.

* Öğrenci Merkezleri: Ücretsiz kahve, 7/24 internet, bulut sistemiyle çalışan akıllı yazıcılar.

*İleri Yaşta Üretkenlik Merkezleri: Yaşlılara yönelik sanattan spora çok çeşitli kurslar, aktiviteler ve etkinlikler olacak.

*Herkes için Erişilebilirlik: Engelsiz Kütüphane, Engelsiz Taksi.

*Acil bölümü ve ambulansı olan Hayvan Hastanesi ve Hayvan Bakım Merkezi, her mahalleye kedi ve köpek evleri.

*Çevre: E-5 yeşil koridorlarla sahile bağlanacak. Park alanları genişletilip ‘Yaşayan Parklar' haline getirilecek. Permakültür yapılacak.

*Kültür Sanat: Müzik grupları her hafta Beşiktaş Çarşı'da canlı müzik yapacak. Non-Stop Festival ile Beşiktaş, yılın her haftası başka bir festivale ev sahipliği yapacak.

*Aktif katılım: Haftada bir düzenlenecek ‘Açık Mikrofon' etkinliklerinde kent sakinleri her konuda görüş ve önerilerini paylaşacaklar. Beşiktaş'a dair fikri ve projesi olan herkes, Besiktasiseviyorum.com adlı web sitesinden Beşiktaş Belediyesi ile iletişime geçebilecek.

*Akıllı kent: Akıllı çöp toplama sisteminden yeşil binalara, e-bisiklet uygulamasından akıllı otoparklara tüm hizmetler son teknolojiyle yapılanacak. Tüm hizmetlere dijital platformlar üzerinden erişilebilecek.

*Afet mobil uygulaması: Bu uygulamadaki haritada, afetzedelerin ulaşabilecekleri Lojistik Destek Merkezleri’nden hastanelere, ambulans bekleme noktalarına tüm önemli bilgiler yer alacak.

*Stresle Topyekün Mücadele programı: Psikolojik Destek Programları, ücretsiz yoga kursları.

*Ulaşım: Ring seferleri, bisiklet yolları.