Son dakika… CHP’nin Edremit Belediye Başkanı adayına ihraç talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,’Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir’ dedi.

NE OLMUŞTU

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 8 Mart'ta CHP’nin seçim bürosunun açılışında, Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve partililerin aralarında yaptığı konuşma mikrofonlara yansımış Arslan, “Bizim oy Kürdistan’a” diyen müteahhide “He bize verecek demektir” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Edremit Belediye Başkan adayı Hasan Arslan konunun medyaya yansımasından sonra yaptığı açıklamada ‘Bizi destekliyorsun, anladım’ şeklinde bir yanıt verdim. Yaşanılan hadisenin, çok açık şekilde provokasyon olduğu, Millet İttifakı'nın tüm Türkiye'de, Balıkesir'de ve Edremit'teki gücünü gören ve bundan korkan bazı kirli odaklar tarafından algı yaratılmak amacıyla servis edildiği bellidir.” demişti.