CHP’nin seçim için yeni reklam filmi yayınlandı

Reklam filminde şehri kuşbakışı süzen Kılıçdaroğlu, betonlaşmaya itiraz edip ceketini çıkarıp kollarını sıvıyor. Aracından aldığı tohumları toprağa serpen Kılıçdaroğlu, daha sonra şehrin yeşile döndüğünü görüyor.

Kılıçdaroğlu reklam filmini “31 Mart'ta Allah'ın izni halkın takdiriyle CHP'li belediyelere İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Mersin ve daha pek çok il ve ilçemiz eklenecek. Başkanlarımız ayrım yapmaksızın halkı kucaklayacak. Çünkü #TürkiyeDahaİyisiniHakEdiyor Haydi hayırlısı” mesajıyla paylaştı.