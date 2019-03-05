Çiçekçi hırsızlar yakalandı!

İstanbul, Anadolu Yakası'nda iş yerlerinden hırsızlık ihbarlarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında hırsızlık olaylarının en çok yaşandığı saat 04.00-07.00 arasında günlerce uygulama yapıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri uygulamalarını sürdürürken, Tuzla'da bulunan bir iş yerinden hırsızlık ihbarı alındı. Olay yerine intikal eden ekipler, şüphelilerin araçlarına binerek kaçtığını gördü. Bunun üzerine polis, aracı takip etmeye başladı. Şüpheliler Ümraniye'ye geldiğinde polisin takibinden kurtulmak istedi. Şüphelilerden birinin camdan dışarı silah uzattığını gören ekipler bir olumsuzluk yaşanmaması için aracın lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu. Ekipler aracın içinde bulunan 8 şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Yaşanan kovalamaca sırasında yaralanan 1 şüpheli ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜNDÜZ ÇİÇEKÇİ GECE HIRSIZ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan Haydar G., Emrah A., Emrah G., Gökhan B., Muammer B., Erkan A., Sezer Y. ve Nedim B.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden çoğunun günlük hayatta sokaklarda çiçekçilik yaptıkları, geceleri ise market, lastikçi, şarküteri gibi iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmamak için hırsızlık olaylarında kullandıkları ticari araca çalıntı plakalar takarak eylemleri gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 15 farklı hırsızlık olayına karışarak yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yaptığı kaydedildi.

KASAPTAN ET DE ÇALMIŞLAR

Hırsızlık çetesinin bir gecede yüklü miktarda hırsızlık yapınca kutlama için kasaplardan et çalarak mangal partileri yaptıkları da ortaya çıktı.