Çiçekçi Mehmet’e çarpan şahısa ‘sahte alkol raporu’ndan ertelemeli hapis cezası

Bağdat Caddesi'nde 4 yıl önce çiçekçi Mehmet Emin Kaya’ya çarparak, ölümüne neden olan 1 yıl 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Murathan Öztürk, olay sonrası gittiği hastaneden 'sahte alkol raporu' istediği iddiasıyla yargılandığı davada da 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası ertelendi.

İstanbul, Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde 11 Temmuz 2015 gecesi çiçekçi Mehmet Emin Kaya'ya çarparak, ölümüne neden olan, 7 yıl hapse çarptırılan ancak 1 yıl 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Murathan Öztürk ile sahte alkol raporunun alındığı hastane çalışanları Mehmet Latif Yaşlı, Özlem Erkan, Sevilay Özgün'ün “resmi belgede sahtecilik” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Murathan Öztürk, Sevilay Özgün ile avukatları katıldı. Son savunması alınan sanık Murathan Öztürk, tahlil numunelerini verdikten sonra hastaneden ayrıldığını, rapor alınması konusunda bilgisi olmadığını söyleyerek beraatını istedi.

‘AVUKATIN ÖNERİSİYLE RAPOR ALDI'

Sanık Murathan Öztürk'ün avukatı Zekeriya Dilsizoğlu ise “Müvekkilim karıştığı kaza sonrası danıştığı bir avukatın önerisi üzerine olayın gerçekleştiği hastaneye alkol ve uyuşturucu bulunmadığının tespitine yönelik rapor almak için başvurmuştur. Usulüne aykırı rapor düzenlenmesine ilişkin bir talebi olmamıştır” diyerek müvekkilinin beraatını talep etti.

KUSURU OLMADIĞINI SAVUNDU

Son sözünde beraatını isteyen sanık Murathan Öztürk, hiçbir kusuru olmadığını savunarak, sorumluluğun hastaneye ait olduğunu öne sürdü.

‘RAPORLA İLGİLİ BASKI YAPILDI'

Hastanenin laboratuar sorumlusu olan sanık Özlem Erkan ise son sözünde rapor tanzimi sırasında kendilerine baskı yapıldığını anlatarak, “Rapor çıktısını alarak verdiğim doğrudur ancak ne şekilde, nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Beraatımı talep ederim” dedi.

CEZALAR ERTELENDİ

Mahkeme hakimi, sanık Murathan Öztürk ile üç hastane çalışanını “resmi belgede sahtecilik” suçunu işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Başka bir olaydan cezası bulunan hastane müdürü sanık Mehmet Latif Yaşlı dışındaki tüm sanıkların cezası ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Murathan Öztürk çiçekçi Mehmet Emin Kaya’ya 11 Temmuz 2015 tarihinde otomobiliyle çarparak, ölümüne neden oldu. 87 gün sonra teslim olan sürücü Murathan Öztürk 6 Ekim 2015 tarihinde tutuklandı. Yargılama sonucunda ise “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 yıl 9 ay cezaevinde kalan Öztürk, denetimlik serbestlik süresini 1 yıldan 2 yıla çıkaran 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den yararlanarak 5 Nisan 2017 tarihinde tahliye edilmişti. Davanın ilk celsesinde Murathan Öztürk’ün, kazanın olduğu gün Pendik’teki özel bir hastaneden aldığı alkol raporunun sahte olduğu ortaya çıkmış, Sahte rapor istediği iddia edilen Öztürk ve raporu düzenleyen hastane pazarlama müdürü ve 2 çalışanı hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.