Çift başlı doğdu! Görenler dehşete kapıldı

Halkı hayrete düşüren olan Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde meydana geldi. Haydarlar köyünde bir inek çift başlı buzağı doğurdu.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde veteriner hekim olarak özel kliniğinde hizmet veren Ömer Şimşek, yaptığı açıklamada, “Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bu tarz durumların asıl sebebine gelecek olursak, akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir” dedi.

Çift başlı olarak doğan buzağının, 15 dakika yaşadıktan sonra öldüğü bildirildi. AA