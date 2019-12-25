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Çift başlı doğdu! Görenler dehşete kapıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. Yıllardır hayvancılıkla uğraşan besici Halil Uymaz ise, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

22:16 -
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Çift başlı doğdu! Görenler dehşete kapıldı

Halkı hayrete düşüren olan Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde meydana geldi. Haydarlar köyünde bir inek çift başlı buzağı doğurdu.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde veteriner hekim olarak özel kliniğinde hizmet veren Ömer Şimşek, yaptığı açıklamada, “Hayvanı acilen sezaryen ameliyatına alıp doğumu gerçekleştirdik. Doğum sonucunda, doğan buzağının tek vücut, iki başlı olduğu gözlendi. Bu tarz durumların asıl sebebine gelecek olursak, akraba yakınlığı, kan yakınlığı olan boğalarla ineklerin çiftleştirilmesidir” dedi.

Çift başlı olarak doğan buzağının, 15 dakika yaşadıktan sonra öldüğü bildirildi. AA

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