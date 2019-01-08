‘Çifte cinayet’ sanığına 31 yıl 8 ay hapis cezası

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, tartıştığı Mahalle Muhtarı Fahrettin Yiğit (63) ve yanındaki arkadaşı İsmail Tarım'ı (62) pompalı tüfekle vurarak öldürmekle suçlanan Hasan Taşdemir (41), 31 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yenişehir ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen olayda, Hasan Taşdemir, aralarında husumet bulunan Akpınar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Yiğit ile karşılaştı. İkili tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle evinden aldığı pompalı tüfekle, Fahrettin Yiğit ve İsmail Tarım’a ateş etti. Yiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan İsmail Tarım da kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Yakalanan Hasan Taşdemir tutuklandı.

Taşdemir, ifadesinde, “Olay günü tarladan kahveye gidip arkadaşlarımla çay içtim. Amacım bir süre sohbet ettikten sonra tekrar tarlaya gitmekti. Yanıma gelen Fahrettin, hakaret etti. Ona bir şey yapmadım. Eve gidip silahımı aldıktan sonra tarlaya yürüyordum. Yolda yine karşıma çıktı ve bana küfür etmeye başladı. Ben de ayaklarına ateş ettim. Yanında bulunan İsmail Tarım’ı görmedim. Fahrettin yine üzerime gelince ateş etmeye devam ettim. Amacım onu korkutmaktı” dedi. Dava kapsamında, olay yerinde geçen Eylül ayında keşif yapıldı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri aldığı Akpınar Mahallesi´ne, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilen Taşdemir, burada hazır bulunan mahkeme heyetine işlediği çifte cinayeti anlattı, yöneltilen soruları yanıtladı.

SON SÖZÜ: ÇOK PİŞMANIM, BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşmasına çıkan sanık Hasan Taşdemir´e son sözü soruldu. Taşdemir, “Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim” dedi. Mahkeme Hasan Taşdemir´e, Mahalle Muhtarı Fahrettin Yiğit´i kasten öldürmekten 15 yıl, İsmail Tarım’ı ‘olası kast’ ile öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay olmak üzere 31 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

DHA