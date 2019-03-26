Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında 75 bin yıl hapis

Binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank'a yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. 3 bin 762 kişinin müşteki olarak yer aldığı 500 sayfalık iddianamede, 18'i örgüt yöneticisi olmak üzere 48 kişi şüpheli olarak yer aldı.

TÜM DOSYALAR TOPLANMIŞTI

İddianamede, Çiftlik Bank sistemi kapsamında, Geyve, Bursa, Saray, İnegöl, Lüleburgaz, Karacabey ve Akhisar'da kurulan çiftliklere ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında gerekli arama, el koyma, kayyum atama, yakalama ve ifade alma işlemleri tamamlandıktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan dosyaların da mevcut soruşturma dosyasıyla birleştirildiği kaydedildi.

BANKA HESAPLARINDAKİ PARALARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atandığının belirtildiği iddianamede, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu, örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi marifetiyle incelendiği ve gerekli kurumlardan raporlar temin edildiği belirtildi.

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KKTC İLE ADLİ YARDIMLAŞMA TALEBİ

Örgütün şirket kurarak faaliyet gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarından adli yardımlaşma talebinde bulunulduğunun belirtildiği iddianamede, soruşturma kapsamında burada kurulu şirketin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması, ev, iş yeri ve araçlarında, bilgisayarlarında arama ve el koyma işlemi yapılması yönünde talepte bulunulduğu anlatıldı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ULUSLARARASI İADE TALEBİ

Toplam 7 şüphelinin firari olduğunun anlatıldığı iddianamede, firari şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un, Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiği belirtildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLU

Türkiye'de bulundukları bilinen ancak henüz yakalanamayan diğer firari şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun ise yakalama emriyle arandıklarının anlatıldı. İddianamede diğer 41 şüphelinin yakalandığı, bunlardan 11’inin halen tutuklu olduğu belirtildi.

YÖNETİCİLERE 75 BİN 260'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 şüphelinin “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “Bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260'ar yıl hapsi istendi.

Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 şüpheli hakkında ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep etti.