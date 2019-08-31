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Çiftlikte korkutan yangın! 1500 büyükbaş hayvan var

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy'de yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanın bulunduğu belirtilen çiftlikte, samanların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin sevk edildiği bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

22:52 -
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Lüleburgaz ilçesine bağlı Çiftlikköy’de yaklaşık 1500 büyükbaş hayvanın olduğu belirtilen çiftlikte, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Samanların tutuşmasıyla çıkan yangında alevler, kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ile çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Lüleburgaz Belediyesi ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yanan samanlara müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çiftlikte bulunan hayvanlar ise işletme çalışanları tarafından kamyonlara yüklenerek, bölgeden uzaklaştırılmaya başlanıldı. Yangında ölen hayvan olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.  DHA

Son güncelleme: android-time 23:10 31.08.2019
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