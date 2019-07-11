Çiğli’de sandıklar kuruldu

Esentepe Mahallesi’nde kurulan sandık başına giden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaşları, mahallesine sahip çıkma ve taleplerini belediyeye iletme çağrısında bulundu.

Çiğli Belediyesi, ilçenin 26 mahallesinde sandık kurdu. 11 ve 12 Temmuz’da iki gün boyunca, vatandaşlar dilek, öneri ve taleplerini hazırlanan formlara yazarak sandıklara atmaya başladı. Esentepe Mahalle Muhtarlığında kurulan sandık başına giden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, vatandaş odaklı belediyecilik yapabilmek adına, Çiğlililerin talep ve önerilerini toplamak istediklerini söyledi.

Sandıkların başına sabah erken saatlerden itibaren gitmeye başlayan Çiğlililer, vatandaş memnuniyet anketini doldurup görüşlerini bildirip, başlatılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle muhtarları da taleplerin tespiti açısından sandıkların kurulmasının iyi bir çalışma örneği olduğunu ifade etti.

DİLEK VE ÖNERİLER İLETİLİYOR

Çiğli halkının iki gün boyunca öneri ve taleplerini belediyeye iletmelerini isteyen Başkan Gümrükçü, “Çiğli’nin 26 mahallesinde sandıklar kurduk ve vatandaşlarımızın bu sandıklara dilediğince, özgürce düşüncelerini bize iletmelerini istiyoruz. Şu anda öncelikli talepleri tespit aşamasındayız. İlçe halkımızın beklentilerini belirleyerek hizmetlerimizi üreteceğiz” dedi. (DHA)