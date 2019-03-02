Cihangir’de ilginç ‘muhtarlık’ kavgası

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Cihangir Mahallesi'nde muhtar adaylığı krizi yaşanıyor. Sanat galerisi işleten 35 yaşındaki Adnan Bal Cihangir Mahallesi muhtarlık adaylığını açıklayarak seçim çalışmasına başladı. Çalışmalarını sürdürürken, ikametgah belgesi almak için Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Aldığı ikametgah belgesinde 3 yıldır oturduğu adresten 2 Kasım'da kaydının silindiğini öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı.

Durumu ayrıntılı bir şekilde inceleten Bal, ikametinin muhtar Sündüs Uluman tarafından silindiğini öğrendi. Nüfus Müdürlüğü'nde kendisini tekrar oturduğu adrese kaydettiren Bal, aldığı belgeyi mahallenin 20 yılı aşkındır muhtarlığını yapan Sündüs Uluman'a götürdü. İkametinin neden silindiğini soran Adnan Bal, muhtar Sündüs Uluman'dan bilgi alamayınca savcılığa giderek şikayette bulundu.

Savcılık da Sündüs Uluman'a Adnan Bal'ın ikametini silerek seçime girmesini engellediği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

YSK’YA BAŞVURDU

Bir mahallede muhtar adayı olmak için adaylığını koyacağı mahallede kesintisiz olarak 6 ay boyunca ikamet etmesi zorunluluğu var. Adaylığı tehlikeye giren Adnan Bal durumu Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun ise Adnan Bal'ın adaylığında sorun yaşanmayacağını söylediği öğrenildi.

YAŞADIKLARINI SÖZCÜ’YE ANLATTI

Sözcü'ye konuşan genç muhtar adayı Adnan Bal, “ Ben 26 Kasım günü nüfus müdürlüğüne gittiğimde oturduğum adresten ikametimin silindiğini, başkasının kaydedildiğini söyledi. Biraz daha araştırdığımda 2 Kasım Günü ikametimin muhtar tarafından silindiğini öğrendim. Kendimi ve eşimi tekrar oturduğum adrese kaydettikten sonra aldığım belgeyi Muhtar Sündüs Uluman'a vererek durumu sordum. Sağlıklı bilgi alamayınca da olayı yargıya taşıdım” dedi.

“FAVORİ ADAY OLDUĞUM İÇİN YAPTI”

Mahallenin 20 yıldan fazladır muhtarlığını yapan Sündüs Uluman'ın kendisinin favori aday olduğu için böyle bir tuzak kurduğunu belirten Bal, “Ben mahallenin favori adayıyım. Mevcut muhtar benim adaylığımı engellemek için gizlice ikametimi silmiş. Benim mahallenin sorunlarına yönelik getirdiğim çözüm önerileri mahalleli tarafından takdirle karşılandı. Dolayısıyla muhtarlığım engellenmeye çalışıldı. Ama ben Yüksek Seçim Kurulu ile görüştüm. Adaylığımla ilgili hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.

MUHTAR ULUMAN İDDİALARI YALANLADI

Adnan Bal'ın iddialarını reddeden muhtar Sündüs Uluman ise, “Ben o beyfendinin muhtar adayı olduğunu sonradan öğrendim. Kaydını silmedim. Belirtilen adres sistemimizde boş olarak görülüyordu. Ben adaylığını engellemek için böyle bir şey yapmadım. Bana iftira atılıyor. Ben de kendisinden şikayetçi olacağım” diye konuştu.