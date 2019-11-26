Çıldır Gölü’nde istilacı midye alarmı

Denizden 1959 metre yükseklikteki, Kars ile Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü, zebra midyelerin tehdidi altında…

Doğruyol köyünde oturan, geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Atanur Dursun, Çıldır Gölü’nde su seviyesinin yaklaşık 12 metre çekildiğini söyledi.

“HER ŞEYİ YİYİP TÜKETİYORLAR”

Dursun, “Nereden ve nasıl geldiği bilinmeyen zebra midyeler, buldukları her şeyi yiyip, tüketiyorlar. Çıldır Gölü’nün kendisine ait tatlı su midyesi var. Bu midyelerin içini bile yemiş kurutmuşlar. Bir midyenin üstünde binlercesi var. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Yetkililer biran evvel buna bir çözüm yolu bulmalı” diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, zebra midyenin diğer akarsulara taşınmasına ve Van Gölü’ndeki inci kefallerinin üreme habitatlarını tamamen yok olmasına dikkat çekti.

BİR MİLYON TANE YUMURTA BIRAKIYOR Zebra midyelerin üreme potansiyelinin çok yüksek olduğunu, sadece ABD'de yıllık 5 milyar dolardan fazla ekonomik zarara yol açtığını belirten Mustafa Akkuş, 'Bir zebra midye, hayatı boyunca bir milyon tane yumurta bırakıyor ve bu yumurtalar planktonlar gibi bir aya yakın su içerisinde yüzme kabiliyetine sahip oluyor. Akıntılarla beraber çok hızlı bir şekilde yayılıyor' dedi.

Çıldır Gölü’ndeki zebra midyelerin, başta sarı balık olmak üzere diğer balıkların üreme habitatlarını tamamen işgal edebileceğini kaydeden Akkuş, şunları söyledi:

GÜNLERCE HAYATTA KALABİLİYOR

“İstilacı ve yağmacı olan zebra midyenin taşınması çok kolay. Su dışında nemli ortamda günlerce hayatta kalabiliyor. Akarsularda, kumların, taşların üzerinde büyük koloniler oluşturuyor. Ortamdaki planktonları süzüyor. Bir zebra midye, günde bir litre suyu süzme kapasitesine sahip. Son iki yıldır Çıldır Gölü’nde görülmeye başlayan zebra midyelerin, Keban ve Atatürk Barajı’nda olduğu biliniyor.” (DHA)