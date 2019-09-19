Çılgın projede çöküş sinyali: Ankaparkı işleten şirkete haciz gitti

Milyarlarca liralık maliyeti ve “dinozorlar”ı ile tepki çeken, Ankapark için dönemin Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek “Bu benim en büyük hayalim” nitelemesini kullandığı proje bu kez hacizle tanıştı. Anka Park'a gelen haciz ile Tematik parkı yöneten şirketin çok sayıda malına el konuldu. Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yapımına başlanan, 2 milyar TL maliyete çıkan ve büyük tartışmalara konu alan Ankapark bu kez haciz şoku yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, şirket tarafından Anka Park'a ürün ve mal servisi yapan esnafa verilen çok sayıda çekin karşılıksız çıkması sonrasında esnaf haciz yoluna gitti. Avrupa'nın en büyük tematik parkı olma iddiasına sahip Ankapark'ta başta bilgisayarlar olmak üzere, taşınabilecek malların büyük çoğunluğu haciz yoluyla alınmaya başlandı. Ankara esnafına yaklaşık 22 milyon TL borcu olduğu bildirilen şirketin bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğu, tematik parkın işletmesinden de zarar ettiği için haciz yolunun uygulandığı dile getirildi.

100'ER TL MAAŞ

Haciz işlemi ile gündeme gelen Ankapark, bir süredir çalışanlara yönelik hak ihlalleri ile de gündeme geliyordu. 31 Mart yerel seçimlerinden önce açılışını gerçekleşen parkta çalışan işçilere maaş ödemesi adı altında “100'er TL” ödendiği iddia edildi.

Temmuz ayında işçilerin maaşlarını ödeyemediği ve masraflarını karşılayamadığı için kısa süre kapalı kalan ancak daha sonra yeniden hizmet vermeye başlayan Anka Park'ın ihale süreci de dikkati çekiyor. Kullanımı yaygın olmadığı için sık sık kampanyalar yapılarak “müşteri” bulunmaya çalışılan Anka Park'ın işletme ihalesi altı defa tekrarlandı. İlk beş ihalede alıcı bulunamayan işletmeyi altıncı ihalede yıllık 26 milyon 400 bin lira üzerinden 29 yıllığına GBM Ticaret A.Ş. ile Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı.

200 BİN TURİST GELECEKTİ

Ankapark'ın açılışının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunan işletme adına Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Barın ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Yıldırım, yılda 200 bin yabancı turistin bu park için Ankara'ya geleceğini, bu turistlerin çoğunluğunun ise Çinli olacağını öne sürmüş ve bin 200 kişiye de istihdam kapısı olacağını iddia etmişti.

ZARARI GÖKÇEK'TEN ALINMALI

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan Ankapark'ın maliyetinin çok yüksek olacağını ve büyük bir kamu israfı olduğunu defalarca söylediklerini belirtti. Candan, “Ankapark'a yönelik bir müşteri potansiyeli olmadığını da söylemiştik. Ankapark'ın giderinin karşılanması için girişi 50 lira dahi olsa, yılda 18 milyon kişinin Ankapark'a gitmesi gerekiyordu. Ankapark israf projesiydi sübvanse edilerek hayatta kalabiliyordu. Sübvanse edilemediği için Ankapark projesi çöktü. Şu anda mali olarak çöktü, oradaki aletlerin sertifikasyonu yapılmadığı, zemini yumuşak ve tarım arazisi olduğu için bu sefer de zeminsel olarak çökecektir. Finans çöküşünün ardından bir de mekânsal çöküş gelecektir diye düşünüyoruz. Bu israfın en büyük sorumlusu Melih Gökçek'tir. Gökçek yaptığı kamu israfı nedeniyle yargılanmalı ve bu zarar Gökçek'ten tazmin edilmeli” dedi.