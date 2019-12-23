Cinayet anı kamerada! Katil çocukluk arkadaşı çıktı!

Büyükçekmece’ye bağlı Mimar Sinan Mahallesi’nde 7 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen olayda Hüseyin Kılıç, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır şekilde yaralandı Yanında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Kılıç, bir ay ölümle pençeleştikten sonra 10 Ekim 2019’da hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARINDA HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Polis olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde saldırganların görüntülerini tespit etti. Görüntülerde saldırganların iki ayrı otomobille olay yerine geldikleri, bir süre sokak üzerinde gidip geldikten sonra olayı gerçekleştirdikleri görüldü. Olay sırasında önde bulunan otomobilden açılan ateş sonucu Hüseyin Kılıç’ın vurulduğu ortaya çıktı.

İSTEDİĞİ PARAYI VERMEYENİCE ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucu Ahmet Ü. ile B.V. gözaltına alındı. Ahmet Ü.’nün Hüseyin Kılıç’la aynı mahallede oturdukları ve çocukluk arkadaşları olduğu öğrenildi. Suçunu itiraf eden Ahmet Ü., istediği parayı vermediği için çocukluk arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Ahmet Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganla aynı otomobilde bulunduğu için gözaltına alınan B.V. ise serbest bırakıldı. (DHA)