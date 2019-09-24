Cinayet zanlısı eğlenirken yakalandı

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamaları kapsamında gece kulüplerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Kuruçeşme'de bulunan ünlü gece kulübüne giren ekipler, şüpheli davranışlar sergileyen bir kişiye üst araması yaptı. Üzerinde tabanca ve çok sayıda mermi çıkan Ümit Değirmenci isimli şüphelinin UYAP sorgulamasında cinayet zanlısı olarak arandığı anlaşılınca gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İKİ KARDEŞİN ÖLDÜRÜLMESİNE KARIŞMIŞ

Emniyette yapılan detaylı sorgulamada, Ümit Değirmenci'nin geçtiğimiz Ağustos ayında Tarık-Akın Alakuş kardeşlerin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi. Uyuşturucu ticareti, gasp ve kasten adam öldürmenin de aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenilen Ümit Değirmenci sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



YAKALAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin eğlence mekanına tabanca ve çok sayıda mermi ile girmesi dikkat çekerken, ekiplerin gözaltı anları güvenlik kamerasına yansıdı.