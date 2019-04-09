Cinayeti izleyen polise, “Görevi kötüye kullanmadı” beraatı

İstanbul, Taksim'de 2015 yılında Ayhan Kaya'nın ‘Omuz atma' nedeniyle bıçaklanarak öldürülmesi olayına müdahale etmediği gerekçesiyle yargılanan iki polis hakkında karar çıktı. “Görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla yargılanan iki polis beraat etti. Mahkeme kararında, iki sanık polisin görevini kötüye kullanmadığına hükmederek, beraat kararı verdi.

“POLİSLERİN İHMALİ VAR”

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya'nın avukatı, polislerin olayı gördüğü halde müdahale etmediğini ifade ederek, “İstanbul'un göbeğinde dakikalarca dövülüp defalarca bıçaklanan kişiye orada olduğu tespit edilen ve kamerada görülen 6 polis olayı izlemiştir. Bu olayın sorumlusu bu polislerdir. Eğer müdahale edilseydi bu cinayet gerçekleşmeyecekti” dedi.

“GÜVENLİ MÜDAHALE ETTİK”

Sanık polis Mücahit Ö, “Güvenli müdahale koşulları oluştuğunda olaya müdahale etmemiz gerekiyordu. Takviye bekledik. Ekip geldiğinde de müdahale edildi. Yaptığımız müdahale usulüne uygundu. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.