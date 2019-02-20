Cinayeti mesaj aydınlattı! Öldürüp yurtdışına kaçtılar

Ticaretle uğraşan 58 yaşındaki Vedat Yöngel, Kağıthane'de yaşadığı evden geçtiğimiz 16 şubat günü yanına 10 bin dolar alarak ayrıldı. Bir süre babasına ulaşamayan oğlu Serdar Yöngel ve Sedat Yöngel emniyete başvurdu. Emniyette babaları için kayıp ilanı veren Yöngel kardeşler, evlerine sürekli temizliğe gelen 46 yaşındaki Ermeni uyruklu Stella M.'den de şüphelendiklerini söyledi.

ŞÜPHELİLER YURTDIŞINA KAÇTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Stella M. ve oğlu Varlam M.'nin,(28) Vedat Yöngel’in kaybolmasından iki gün sonra uçakla Kars’a ardından karayoluyla Gürcistan üzerinden Ermenistan’a gittiklerini tespit etti. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, 19 Şubat günü Ermeni hizmetçi Stella M.'nin oğlu Varlam M.'nin attığı mesajla Yöngel ailesi adeta şok yaşadı.

MESAJLA YIKILDILAR

Oğul Sedat Yöngel'e gelen mesajda “Baban bizim evde git al” ifadeleri ve Fatih'te bulunan bir adres yer alıyordu. Durumun bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis Vedat Yöngel’in cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde bulunan 9 mm kovan ve mermi çekirdeği kriminal laboratuvara, Vedat Yöngel’in cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Stella M. ve oğlu Varlam M. için İnterpol’den uluslar arası arama kararı çıkartılması için harekete geçti.