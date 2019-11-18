Cinayeti, rüyasında tecavüze uğradığını görünce işlemiş!

Geçen mayıs ayında Antalya’da ‘Naz’ takma adlı trans birey Gökçe Saygı’yı 22 bıçak darbesiyle öldüren Şahin Yalçın, ikinci kez hakim karşısına çıktı. 39 yaşındaki Saygı’yı neden öldürdüğünü anlatan Yalçın’ın mahkemede soğukkanlılığını koruması dikkati çekti. 20 yaşındaki katil, mahkemede kendini şu sözlerle savundu:

“GİDECEK YERİM YOKTU, ONU ARADIM”

* Naz’ı 7-8 aydır tanıyordum. Daha önce de evine gitmiştim ama hiç cinsel birlikteliğimiz olmadı. Olay günü ailemle tartışmıştım. Gidecek yerim yoktu. Arkadaşım Ş.K. ile birlikte Naz’ın evinde kalmayı düşündüm. Naz’ı aradım. Bizi davet edince gittik. Yanımızda yiyecek ve içecek de götürdük.

“ARKADAN SARILIP, ÜÇLÜ İLİŞKİ TEKLİF ETTİ”

* Evinin salonu Amerikan mutfaktı. Naz ile Ş.K. koltukta otururken ben buzdolabından kola almaya gittim. Ben dolaptan içecek çıkartırken, Naz arkamdan bana sarıldı. Bana Ş.K. ile birlikte üçlü ilişki teklif etti. Ben de ‘Ne yapıyorsun’ diyerek kendisini ittim. Özür dileyerek ‘Bir daha olmaz’ dedi. O an oradan ayrılmayı düşündüm ama kalacak yerim olmadığı için gidemedim.

“RÜYAMDA BANA TECAVÜZ ETTİĞİNİ GÖRDÜM”

* Salonda birlikte oturup film izlemeye devam ettik. Bir ara mutfaktaki tezgahtan su aldım. Naz’ın yaptığı hareketten korktuğum için de yanıma bıçak aldım. Sonrasında koltukta uyuyakalmışım. Uyandığımda Naz ile Ş.K.’nın salonda olmadığını hissettim. Ben uyku halindeydim. Rüyamda Naz’ın bana tecavüz ettiğini gördüm. Uyandığımda korktum ve irkildim. Ardından lavaboya gittim.

“BIÇAĞI ÇIKARIP SIRTINDAN SALLAMAYA BAŞLADIM”

* Naz’ın mutfakta bana yaptığı hareket aklıma geldi. Ş.K. ile Naz yatak odasındaydılar. Yan yana uzanmış telefondan film izliyorlardı. Ben de Naz’ın yanına uzandım. Film izlemeye başladım. Naz yine ilişki teklif etti. Ben de yanımdaki bıçağı çıkardım ve önce sırtından sallamaya başladım. Kontrolümü kaybettim. Ş.K. ben bıçağı vurur vurmaz kalkıp telefonunu aldı ve kaçtı. Ş.K. her ne kadar Naz’ın teklifini duymadığını söylüyorsa da yalan söylüyor.

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TESLİM OLMAYI DÜŞÜNMEMİŞ

Mahkeme başkanının “Çok bıçak darbesi var. Neden bu kadar bıçak vurdun?” sorusuna ise sanık, “Kontrolümü kaybetmişim” demekle yetindi. Sanık Yalçın, olaydan sonra teslim olmayı düşünmediğini, ağabeyinin telkini ile teslim olduğunu söyledi.

Sanık avukatı da müvekkilinin ruh sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde araştırma yapılmasını talep etti. Şikayetçi avukatı ise suçu sanık ve arkadaşı Ş.K’nın birlikte işlemiş olabileceğini iddia etti. Duruşma ertelendi. (DHA)