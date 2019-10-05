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Cinayetten tahliye olduğu cezaevine kaçak elektrikten tekrar girdi!

Manisa'nın Demirci ilçesinde, cinayet suçundan yattığı cezaevinden çıktıktan sonra kaçak elektrik kullanarak şartlı tahliye ihlali yaptığı gerekçesiyle, 7 ay önce hakkında yakalama kararı verilen Ali Akgün (64) saklandığı barakada yakalandı.

17:42 -
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Cinayetten tahliye olduğu cezaevine kaçak elektrikten tekrar girdi!

1991 yılında yeğeni H.K.’yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 8 yıl cezaevinde yatan Ali Akgün, şartlı tahliye ile salıverildi. Ancak bir süre sonra kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Hakkında adli işlem yapılan Akgün hakkında ‘şartlı tahliye ihlali’ gerekçesiyle 7 ay önce yakalama kararı verildi. Polis tarafından her yerde aranan Akgün, Öksüzlü Mahallesi Tekeler Yaylası Mevkii’nde saklandığı barakada yakalandı. Adam öldürmek suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün infazı bulunan Ali Akgün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak, yeniden cezaevine konuldu. DHA

Cinayet Manisa Polis
Son güncelleme: 17:43 05.10.2019
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