Cinsel istismarla suçlanan spor hocası hakim karşısında

İstanbul Büyükçekmece'de 15 Kasım 2017'de amatör bir spor kulübünde spor hocalığı yapan F.Ş., öğrencisi O.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında soruşturma başlatılan F.Ş.'nin, diğer oyunculardan farklı olarak ayrı antrenman yapma bahanesiyle yalnız kaldıkları sırada, oyuncusu O.G.'nin kalçasına dokunmak ve dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Spor hocası sanık F.Ş. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.Ş., suçlamaları kabul etmedi. Sanık F.Ş., “Ben bulunduğum kulübün kurucusu ve başkanıyım. 6 yıldır hizmet veriyorum. Şimdiye kadar böyle bir yakınlaşmam hiç olmadı. Kesinlikle dudaklarından öpme veya başka bir cinsel istismar yoktur” dedi.

“BİRAZ DAHA İLERİ GİTTİ…”

Mağdur çocuk O.G. ise psikolog eşliğinde duruşmaya katıldı. O.G., 3 senedir spor okuluna gittiğini ve sanığında spor hocası olduğunu belirterek şöyle konuştu; “Haftada 2 gün spor okuluna gidiyordum. Biz idmanlarımızı yakarken hocamızın samimi bir tavrı vardı. Samimi tavrından dolayı herkese aynı davrandığı için normal karşıladım. Sanık hocam bana, değerli olduğumu ve ‘bir tanem' şeklinde mesajlar atıyordu. Ancak daha sonra biraz daha ileri gitti” dedi ve istismarın detaylarını anlattı.

“BÖYLE BİR SUÇU YAPMIŞ OLSAM ÖTENAZİ İSTERİM”

Duruşmada söz alan tutuklu sanık F.Ş.'ye mağdur O.G.'nin kendisine karşı platonik olarak aşık olduğunu, bunun yanlış olduğunu anlatıp birkaç kez uyardığını ileri sürdü. Sanık F.Ş., “Başarılı ve aktif birisiyim, 16 yıl süre içerisinde böyle bir şey yapmış olsaydım bu statüde kalamazdım. Arkada oturan çocuklarını bana emanet eden, evime bırakan insanlardır. Bir çocuğa iyilik yapmak 611 gün cezaevinde kalmayı gerektirir mi?” diyerek kendini şu sözlerle savundu; “İnsanlar evladına aşkım diyebiliyor, ben onu karşıma alıp bunu söylediğimde O.G.'ye aşkım demeyi bırakıp sevgili demeye başladı. Ben böyle bir suçu yapmış olsam ötenazi bile isterim”

MAHKEME ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, mağdur O.G.'nin, cinsel istismara maruz kalıp kalmadığına ilişkin tıbbi bulgu bulunup bulunmadığı ve anlatımlarına güvenilip güvenilmeyeceği hususunda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.