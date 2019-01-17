Sosyal Medyada ‘manken oyununa’ polis dur dedi

İstanbul'da manken ajanslarındaki kadınların fotoğraflarını sosyal medya profillerinde kullanarak erkekleri tuzağa düşüren bir şebeke çökertildi. Tuzağa düşürdükleri yüzlerce kişinin, müstehcen fotoğraflarını elde eden ve ses kayıtlarıyla şantaj yapan çete üyelerinin 500 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı. Polisin dijital incelemelerinde ise şebekenin en az 2 bin kişiyi tuzağa düşürdüğü anlaşıldı. Tuzağa düşürülen kişilerin çoğunun 40 yaşın üzerinde olması dikkat çekti.

Büyükçekmece Savcılığı'na başvuru yapan bir işadamı, sosyal medyada tanıştığı bir kadının kendisine şantaj yaptığını söyledi. İddiaya göre, işadamı bir süre önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir mesaj aldı.

Kübra S. isimli bir kadından gelen tanışma isteğini kabul eden işadamı bir süre mesajlaşarak sohbet etti. Duygusal konularla başlayan sohbet cinsel içerikli bir hal aldı. Daha sonra görüştüğü kişiden erotik içerikli fotoğraflar alan işadamı, kendisini arayan kadınla sohbet etti.

Kadının “Sen de bana müstehcen içerikli fotoğraflarını atsana” sözleri üzerine fotoğraf gönderen işadamının hayatı kabusa döndü.

‘TUZAĞIMIZA DÜŞTÜN

Fotoğraf gönderdikten bir süre sonra işadamını telefonla arayan bir kişi, “Tuzağımıza düştün, elimizde cinsel içerikli fotoğrafların var. Ayrıca telefonla yaptığın erotik konuşmaları da kaydettik. Bize para vereceksin. Yoksa bunları ailene ve arkadaşlarına göndeririz” sözleri üzerine ne yapacağını şaşıran işadamının şikayeti üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

İstanbul Siber Polisi, yaşadıklarını anlatan işadamının “ Cinsel içerikli şantaj çetesi” kurbanı olduğunu anladı. Yapılan araştırmalarda işadamının görüştüğü Kübra S., profilinin de sahte olduğu ortaya çıktı. Profildeki fotoğrafından Antalya'da modellik yapan bir kadına ait olduğu belirlendi.

POLİS PLAN YAPTI

Ekipler şüphelileri belirlemek için bir plan yaptı. İşadamı polisin isteği üzerine parayı banka aracılığıyla gönderebileceğini söyledi. Para gönderildikten sonra takip başlatıldı. Parayı alan şüpheli tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen şüpheliden 4 kişilik bir çeteye ulaşıldı. Yaşları 18 ila 22 arasında değişen 4 kişilik çetenin yüzlerce kişiyi benzer yöntemle dolandırdığı anlaşıldı.

MANKENLERİ ENGELLEDİLER

Çete üyelerinin, önce mankenlik ve modellik yapan kadınların fotoğraflarını kopyalayarak profil açtıkları anlaşıldı. Daha sonra sahte bir profil oluşturuldu. Fotoğrafı kullanılan kadının profil açılan hesaba ulaşması engellendi. Bu profillerle erkekleri tuzağa düşüren çete işleri bitince hesapları kapattı. Çete üyesi kadının ise telefon sohbetleriyle tuzağa düşürülen kişiyi profilin gerçek olduğuna ikna ettiği öne sürüldü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Esenyurt'taki adreslere düzenlenen baskında, şebeke üyeleri Umutcan K., Ayfer D., Hakan K., Kerim T. ve Umutcan K. gözaltına alındı. Aramalarda 3 bilgisayar ve şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu.

LÜKS YAŞAM

Gözaltına alınan şüphelilerden Ayfer D.'nin bir kafede garson olduğu, Kerim T.’nin bilişim lisesi mezunu olduğu, Hakan K.'nın ise özel bir hastane de hemşirelik yaptığı öğrenildi. Şüphelilerin vurgun paralarla, tatile çıktıkları, sürat tekneleriyle gezi yaptıkları, eğlence mekanlarına gittikeri ve lüks bir yaşam sürdükleri belirtildi.

40 YAŞ ÜSTÜ

Polisin dijital incelemelerinde şebekenin en az 2 bin kişiyi tuzağa düşürdüğü anlaşıldı. Tuzağa düşürülen kişilerin çoğunun 40 yaşın üzerinde olması dikkat çekti. Banka hareketlerinde ise vurgunun boyutu tespit edildi. Çete üyelerince yaklaşık 500 bin lira vurgun yapıldığı anlaşıldı. Şebeke üyelerinin para alamadıkları bir çok kişinin yakınlarına mesaj atmak için kendi aralarında görüşme yaptıkları da ortaya çıktı.

ADLİ KONTROL

Şebeke üyeleri emniyetteki işlemlerin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. “Şantaj” ve “Nitelikli dolandırıcılıktan” işlem yapılan şüpheliler “Adli kontrol” hükmü uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin mağdur ettiği bir çok kişinin aileleri ile problem yaşamaktan korktukları ve bu sebeple şikayetçi olmadıkları öğrenildi.