Cinsiyet değiştirmek isteyen kadın, sevdiği kızı kaçırmak isteyince…

Konya’da yaşayan ve cinsiyet değiştirmek için tedavi gördüğü öne sürülen Özlem K., aşk yaşadığı B.E. adlı kadın aracılığıyla İ.K.’nin ailesiyle tanıştı. Bir süre sonra B.E.’yle arası bozulan 27 yaşındaki Özlem K., ailenin kızı İ.K.’ye ilgi duymaya başladı.

AİLESİ EVE DÖNMEYE İKNA ETTİ AMA

Özlem K. bir süre sonra İ.K.’yi Emirgazi’deki evinden kaçırdı. Kızlarının kaçırılması üzerine araştırma başlatan aile bireyleri, ikilinin Beyşehir’de olduğunu öğrendi. Aile, eve dönmeye ikna ettiği kızlarını Emirgazi’ye getirdi; jandarmaya gidip, Özlem K. hakkında şikayetçi oldu.

KAFASINA SİLAH DAYADI

Bunu öğrenen Özlem K. de dün öğle saatlerinde Emirgazi’ye gidip, İ.K. ile yeniden kaçmak istedi. Aile, engel olmaya çalışınca yanında getirdiği, babasına ait ruhsatsız tabancayı başına dayayan Özlem K., ”Kendimi vururum. İ.K.’yi bana vereceksiniz” dedi.

ARBEDEDE DAYAK YEDİ

Özlem K., bu sırada çıkan arbedede, ikiliye engel olmaya çalışan, İ.K.’nin amcasının oğlu Şenol K.’ye 2 el ateş etti. Kanlar içinde kalan ve karnından yaralanan Şenol K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arbedede dayak yiyen Özlem K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)