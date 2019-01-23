İhlas’ın iftirasına suç duyurusunda bulunduk

ABD'li Mücahit Ören'in yayın organı Türkiye Gazetesi, Sözcü'ye yönelik çirkin ve akılalmaz iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Gazete; Ertuğrul Akbay’ın FETÖ firarisi Erhan Başyurt ile 15 Temmuz 2016 gecesi facebook üzerinden görüştüğünü iddia etti. Ören’in TGRT Haber isimli kanalındaki tetikçileri Cem Küçük ve Fuat Uğur da aynı görselleri, sunmuş oldukları Medya Kritik programında 80 dakika boyunca ekranda göstererek kamuoyunda algı operasyonu yapmaya çalıştı.

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En temel teknolojik bilgiyle bile sahte olduğu anlaşılan iftiraya karşı avukatlar da harekete geçti. Ertuğrul Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz buram buram FETÖ taktiği kokan çirkin iftira için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“FETÖ KIRINTILARI FETÖ TAKTİĞİ İLE KUMPAS KURUYOR”

Ertuğrul Akbay suç duyurusu yaptıktan sonra adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akbay, şunları söyledi: “Bu sahte bir hesap, bu kişileri ben tanımıyorum. İlkokul çocukları bile bunun fotoşop olduğunu anlar. Sahte olduğu belli. Bu, FETÖ'cülerin İlker Başbuğ'u hapsetmeleri gibi bir taktikle bu kırıntılar bana suç atmaya kalkıyorlar. Neden? Oğlumun hiçbir şeyini bulamıyorlar. Sözcü'nün hiçbir şeyini bulamadılar. Esas neden, eski parayla 2-3 katrilyona yakın mağdurların paralarını almışlar. Bizi susturmaya çalışıyorlar. SÖZCÜ susmaz. Bunların tek nedenleri bu. Bu sahteliği yapan insanlara ben alçak diyemem çünkü alçaklara ayıp olur. Şerefsiz diyemem, şerefsizlere ayıp olur. Pislik desem, pisliğe ayıp olur. Pisliğin bir değeri var, atık değeri var. Bunların hiçbir değeri olmadığı için ne diyeyim artık, sıfat bulamıyorum.”

“NASIL BİR FOTOŞOP OLDUĞU BELLİ”

“Bugün biz suç duyurusunda bulunduk. Bunun için adliyeye geldim. Bu uydurma haberleri yapanlara suç duyurusu için savcılığa dilekçe verdik. Bunlar için gerekenlerin yapılmasını istedik. Türkiye'de adaleti sağlayan hakimler var buna inanıyorum. Zaten bu olay hakimlik, savcılık bir iş değil. Yakınlarınızda ilkokula giden, ortaokula giden, bilgisayarla oynayan kardeşleriniz varsa onlara gösterin. Nasıl bir fotoşop olduğu belli. Yarın Sözcü'yü okuyun. Yarın anlatacağım. Ben hayatta Allahtan başka kimseden korkmam. Böyle sahte şeylerle beni kimse yıldıramaz. Bunlar zavallı. Gerçek tirajlarına bakın, gösterdiklerine bakın. Devletten fazla ilan almak için sahtecilik yapıyorlar. ”

AVUKAT YILMAZ: SUÇ UYDURUYORLAR

Sözcü gazetesi avukatlarından İsmail Yılmaz da açıklamasında Türkiye gazetesinin haberinin klasik FETÖ taktiği olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu haberde bahsi geçen Facebook hesabı, yazışması sahte oluşturulmuş. Ertuğrul Bey o yazıştığı iddia edilen kişileri tanımaz, bilmez bile. Hiçbir ilgisi yok bu şahıslarla. Tamamen bu uydurma bir hesap ve uydurulmuş bir yazışma metni. Buradaki amaç şu; şekli bir suç uydurup, Ertuğrul Beyi zor duruma sokmak ve bunun üzerinden gazeteye saldırmak. Yapılan işlem klasik bir FETÖ taktiğidir, suç uydurma taktiğidir. Geçmiş yıllarda FETÖ'cü polisler, FETÖ'cü yargı mensupları da uyduruk sahte dosyalarla, dijital delillerle suç uydurup insanları mağdur etmişlerdir. Burada aynı amaç vardır. Bununla ilgili biz Cumhuriyet Savcılığına gerekli dilekçemizi verdik, ihbarda bulunduk. Umuyoruz yargı suç işleyenlerin, suç oluşturmak için tezgah kuranların peşine düşenler şunu bilsinler; Türk yargısı kandırılmayacaktır. Yapılan şey yargıyı kandırıp, yargıyı aldatıp, yargıya sahte delillerle suç varmış gibi gösterip Ertuğrul Bey'in ve Sözcü'nün üzerine saldırtmaktır. Amaç budur. Türk yargısı buna kanmayacaktır.”