CNN Türk’ten “halk neden zehirlenmeli” haberi

CNN Türk ekranlarında Beste Uyanık’ın sunduğu Günün Ekonomisi programında termik santrallerin baca filtresi takıldığı durumda oluşacak 10 günlük maliyet hesaplandı. Maliyetin göz önününde bulundurulduğunda santrallerin baca filtresiz çalışmasının daha avantajlı olduğu savunuldu.

Türkiye'deki 15 termik santralin bacalarının filtrelenmesi için son yasada 2,5 yıl süre tanındığını belirten sunucu Uyanık, Çevre Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını hatırlatarak “Takmayanlar, 20 kat fazla ceza alacak ama 10-12 günlük araya ihtiyaçları var” dedi.

Uyanık, “O santralin 10 gün durması demek, 32 bin kişi enerjisiz kalacak demek. Bu tek bir santral. 15 santral birleşirse bu oran 500 bin kişiye çıkacak. 10 günde 500 bin kişi mağdur olacak. 35 bin konut dediğimiz 750 bin konuta çıkacak 15 termik santral de aynı zamanda filtreleme işlemine girerse. Yatağan'daki santrali durdurdunuz 10-12 gün, 12 bin metro seferinin iptal edileceği kadar bir enerji kaybı yaşanacak ve 8 bin 900 makine de çalışamayacak. Sanayiye de vuracak.” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

CNN Türk’ün “termik santrallere neden filtre takılmaması gerektiğini” anlattığı haberine Twitter’da binlerce eleştiri yapıldı.

Paylaşımlardan bazıları şöyle: