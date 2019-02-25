Çoban Ateşi’nden Aziz Kocaoğlu’na davet!

Amacını “DYP, DP, ANAP başta olmak üzere, özelde merkez sağın genelde ise parti ayırmadan merkezin bir araya gelerek alternatif yaratmak” olarak açıklayan Rıfat Serdaroğlu liderliğinde kurulan Çoban Ateşi Hareketi, haftasonu İzmir’de Kültürpark bir toplantı düzenledi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP’nin İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer de katıldı.

“BÜTÜN AYAK OYUNLARINA RAĞMEN AKLANIP GELDİ”

Toplantının açılış konuşmasını Çoban Ateşi Hareketi Başkanı Rıfat Serdaroğlu yaptı. Türkiye şartlarında dürüst siyaset yapmanın zorluğunu en iyi bilenlerinden biri olduğunu belirten Serdaroğlu, Aziz Kocaoğlu ile ilgili, “Bütün ayak oyunlarına rağmen aklanıp geldi. Koltuğunu kendi rızasıyla bıraktı. Bu siyasette çok önemli bir özelliktir. Sayın Kocaoğlu bizim gönlümüzde yaşayacak. O bir virgül koydu ama Türk siyasetinde her zaman bir Aziz Kocaoğlu olacak. Bizim temennimiz 31 Mart'tan sonra Çoban Ateşi'nin yanında, bizimle olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

“SİYASETİN, SİYASETÇİNİN KALİTESİ GİDEREK DÜŞÜYOR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşmasında sadece Türkiye değil dünya siyasetinde de bir yönetilememe sorununa dikkat çekerek “Siyasetin kalitesi, siyasetçinin kalitesi giderek düşüyor. Gençlerimiz siyasetle uğraşmıyor. Siyasette belirli görevleri yapmış insanlar olarak siyasetin önünü açmak, gençleri yetiştirmek ve görevi onlara teslim etmek gibi çok kutsal bir görevimiz var. Devletimiz, vatanımız, milletimiz için bunu gerçekleştirmek durumundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

“İZMİR BİR KALEYSE DEMOKRASİNİN KALESİDİR”

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer de “Eğer İzmir bir kaleyse demokrasinin kalesidir. O kalenin surlarını yıllardır ören, muhkem hale getiren Aziz Başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Aslında kendisi tüm Türkiye’ye bir demokrasi dersi verdi” diye konuştu. Türkiye’nin siyasi krizleri giderek derinleşen bir ülke olduğunu belirten Soyer, “Bu krizlerle başa çıkmakta zorlanacağımız günler olacak. Asıl sebep kutuplaştırma siyasetidir. Birbirimizi ötekileştirmeye ayırdığımız enerjiyi kucaklaşmaya ayırmalıyız. Atatürk’ün yaktığı çoban ateşinin nasıl Anadolu’yu kurtardığını biliyoruz. Bugün yakılan çoban ateşinin de Türkiye’yi karamsarlıktan kurtaracağına inanıyorum.” dedi.

ON İKİ MADDELİK BİLDİRGE

İzmir buluşmasında 12 maddelik Çoban Ateşi Hareketi İzmir Bildirgesi de açıklandı. Bildirgede “Ülkemizde, siyasi partilerin hiçbirisinin çözüm üretemez noktaya geldiği günler yaşıyoruz. Siyaset, insan kaynağı ya da çözüm odaklı söylem üretmek yerine, siyasetin ‘particilik’ olarak görüldüğü, kamu hizmetinin adeta bir trend meslek haline getirildiği, siyasi partilerin rant kavgası verdikleri bir yapıya dönüşmüştür” denildi.

Bildirgede; Çoban Ateşi Hareketi’nin bir parti değil, ülkesini ve dünyayı aklı ile gören, tüm vatandaşları için birinci sınıf dünya vatandaşlığı hayali kuran vatanseverlerin kolektif hareket olarak tanımlandı.