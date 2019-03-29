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Çocuk istismarınana karşı harekete geçtiler

'Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi' çocuklara yönelik cinsel istismarın daha da yaygınlaşmasına neden olacak düzenlemelerin engellenmesini istedi.

Yavuz ALATAN
16:22 -
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Çocuk istismarınana karşı harekete geçtiler

“Çocuklar İçin Hep Birlikte Girişimi” çocuklara yönelik cinsel istismarın ciddi bir sorun olduğunu bildirdi ve “İstismarın daha da yaygınlaşmasına, çocuk haklarının geriye gitmesine neden olacak düzenlemeler engellenmelidir” açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Yöneticilerinin istismarın üzerini örttüğü, kurumun itibarını çocuğun yararından önde tuttuğu, bildirim yapan çalışanı koruyacak güvenlik önlemlerinin yetersizliği, mahremiyete özen gösterilmediği tespit edilmiştir. Karakollar, savcılık ve mahkemeler gibi hizmet birimlerinin çocuklara uygun olarak düzenlenmediği görülmektedir” denildi.

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