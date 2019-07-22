Çocuk yorganına bile uyuşturucu koymuşlar

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Arnavutluk'tan ülkemize uyuşturucu getiren bir şebeke belirledi. Şebekenin uyuşturucuları bir TIR'la getireceği belirlendi. İki hafta süren takipte, TIR'ın Kapıkule Sınırkapısı'ndan giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri uyuşturucuyu kimin alacağını belirlemek için takip başlattı.

ŞEBEKE ELEBAŞI YAKALANDI

Gümrük işlemlerinin ardından Kapıkule'den hareket eden TIR, Fatih'te bir otoparka girdi. Burada bazı paketler bir kapalı kasa kamyonete yüklendi. Polisin takip ettiği kamyonetteki paketler, Fatih'te bir daireye çıkarıldı. İstanbul Narkotik Polisi yapılan takiplerin ardından operasyon kararı verdi. Düzenlenen baskında biri kadın 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis kararı olan M.D.'nin de bulunduğu öğrenildi. M.D.'nin zehir tacirlerinin elebaşı olduğu belirtildi.

525 KİLO SKUNK

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından polis arama başlattı. Ekipler nereye el attıysa uyuşturucu bulundu. Kahve paketleri arasında ele geçirilen uyuşturucunun 525 kilo olduğu ve piyasa değerinin 12 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

ÇOCUK UYKU TAKIMINDAN ZEHİR ÇIKTI

Narkotik polisinin Bakırköy ve Bağcılar'da düzenlediği diğer 2 operasyonunda ise 15 kilo Afyon sakızı ve 10 kilo Hitler eroini olarak da bilinen metamfetamin ele geçirildi. Afyon sakızlarının çocuk uyku takımları içerisinde olması dikkat çekti.

HEPSİ TUTUKLANDI

Üç operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 8 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.