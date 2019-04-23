Çocuklar bayramı doyasıya kutladı

Nesin Vakfı’ nın 2000 yılından bu yana geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Çocuk Şenliği vakfın İstanbul Çatalca’daki yeşillikler içindeki bahçesinde 19. kez düzenlendi.

Çiçek açmış meyve ağaçlarının altından çocukların gün boyunca gönüllerince eğlendileri onlarca etkinlik yapılan şenlikte uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

Yüzlerce çocukla bayram gibi bayram

Şenliğe geçen yıl yaklaşık 8 bin çocuk ve ailelerinin katıldığını söyleyen Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu 19.’suna ev sahipliği yaptıkları şenlik için’ Bu bize verilmiş bir görev olarak görüyoruz. 2000’lerin başında öyle bir bayram yapalım ki çocukların gönüllerince eğlendikleri hiçbir söylemin olmadığı tamamen çocukların eğlenmesi üzerine organize edilmiş bayram gibi bir bayram istedik. Talep her yıl daha da arttı. Alanda gönüllü 1000 öğrenci var. Her yıl aynı misyonla yola çıkıyoruz ” dedi.

Şenlikte çocuklar için, resim atölyeleri, duvar boyama, seramik atölyesi, uçurtma şenliği ve çuval yarışı, kukla yapımı gibi onlarca etkinlik düzenlendi.