‘Çocuklar siyasete alet ediliyor’

AKP Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı'nın Marmaris Öğretmenevi'ndeki “Öğrenci Meclisi Toplantısı'nda katılarak siyasi propaganda yaptığını belirten CHP Marmaris İlçe Başkanı Fatma Gebeş'in ardından Cumhuriyet Kadınları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Veli-Der ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği temsilci ve üyeleri Cumhuriyet Savcılığı'na Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın görevini kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

“SİYASETE ALET EDİLMESİN”

Marmaris Adliyesi önünde bir araya gelen 30 kişilik STK grubu yaptığı ortak açıklamada “Öğrenci ve okulların siyasete karıştırılmamalı ve çocuklar siyasi istismara uğratılmasın” diyerek ellerindeki suç duyurularını Avukat Ahmet Hür eşliğinde Cumhuriyet Savcılığı'na verdi.

Veli-Der Marmaris Şube Başkanı Fatma Uçar, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, “İlk, orta ve lise öğrencilerinin veli izni ve bilgisi olmadan böyle bir toplantıya götürülmeleri suçtur. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile seçim çalışması için resmi kurumlarda öğrenci ve öğretmenlere emrivaki yapılması kabul edilemez. Bir siyasi partinin öğrenci meclisi çalışmasında ne işi olabilir. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan Milli Eğitime bağlı bir kurumun siyasi amaçla kullanılmasına göz yummuştur. Sayın Milli Eğitim Müdürü hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduk. Okullar ve çocuklarımız siyasilere alet edilmemeli. Çocuklarımız siyasi istismara uğramıştır. Okullar siyasilerin seçim ofisi değildir” diye konuştu.