Çocuklara en güzel karne hediyesi: Mustafa Kemal

Yılmaz Özdil kampanya ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Darüşşafaka'ya 1 milyon lira, Vefa Lisesi'ne 100 bin lira, dar gelirli yetişkinlere 40 bin hediye kitap, köy çocuklarımıza 60 bin hediye kitap dağıttık, Kırmızı Kedi ve Yılmaz Özdil, sözümüzü tuttuk, mutluyuz” dedi.

HALUK HEPKON: GURUR DUYUYORUZ

Kırmızı Kedi Yayınları’nın sahibi Haluk Hepkon kampanya ile ilgili Sözcü’ye yaptığı değerlendirmede “Mustafa Kemal kitabı serüveninde ortaya bizi çok gururlandıran bir tablo çıktı. Halkın gösterdiği teveccüh aslında Türkiye’deki siyasi iklimin değişmeye başladığının da bir göstergesiydi. Bu kitap belki de Türkiye’de siyasi iklimin değişmesinin fitilini ateşledi. Bütün bunlardan dolayı gurur duyuyoruz. Yazarımıza ve bizi yalnız bırakmayan okurlarımıza da teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

“KURTULUŞ MÜCADELEMİZİN 100’ÜNCÜ YILINA YAKIŞIR BİR KAMPANYA YAPTIK”

Mustafa Kemal’in 2018’in ekim ayında raflardaki yerini almaya başladığını hatırlatan Kırmızı Kedi Satış ve Pazarlama Direktörü Salih Yavuz ise “Mustafa Kemal 1 milyon 150 bin adet basıldı. Şu ana kadar 1 milyon 140 bin adet sattı. Yani 10 bin kadar kitap kaldı raflarda. Çıktığı anda en çok satılan kitap olarak tarihe geçti. Kırılması güç bir rekora imza attı. Mustafa Kemal’in çocuk serisi ise 2 buçuk milyon adet basıldı. Burada da çok ciddi bir satış oranına ulaştık. Satılmayı bekleyen 80 bin kadarı kaldı. Bugün karne günü. Toplamda 3 buçuk milyon insana ulaştık. Ya satarak ya da ücretsiz hediye vererek. Ülkemizin kurtuluş mücadelesinin yüzüncü yılına yakışır bir proje olarak elimizden gelin yaptık.” dedi.

Bağış kitap konusunda da bilgiler veren Yavuz, “20 hafta kitap dağıttık. 20 hafta boyunca köylere, kasabalara, bize maille ulaşan öğretmenlere, okul müdürlerine kitap gönderdik. Bazıları geri geldi, yeniden gönderme imkanları zorlayarak. Karne günü çocuklarımızın elinde olması için son son kargoyu önceki gün gönderdik. Toplamda 60 bin öğrenciye ulaştık. Talebe göre; kimi okula 40, kimine 80, kimine ise 100 tane gönderdik. Teşekkür videoları, maillerle ne kadar doğru bir iş yaptığımız anladık. Bizden kitap talep eden hiç kimseyi geri çevirmedik. Hepsine gönderdik. Mustafa Kemal Atatürk’ün müfredattan çıkarıldığı günümüzde biz ısrarla kim ne derse desin Mustafa Kemal’i gönüllere sokmayı amaçladık ve başarılı olduk” dedi.