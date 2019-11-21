Çocuklara taciz iddiası! Öldüresiye dövdüler

Olay akşam saatlerinde Beyoğlu’nun Tarlabaşı bölgesinde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu bir kişi sabah saatlerinde iki küçük çocuğa tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla akşam saatlerinde toplanan mahalleli çocukları taciz ettiği iddia edilen kişinin oturduğu binanın önüne geldi.

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Binanın dış kapı camını taşla kıran mahalleli daha sonra içeri girerek, tacizle suçladıkları yabancı uyruklu kişiyi darp ederek dışarı çıkardı. Dışarıdaki öfkeli kalabalık adama tekme, tokat ve sopalarla vurarak linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis mahalleliyi sakinleştirerek, linci engelledi. (DHA)