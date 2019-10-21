Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, PKK’nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 4’ü çocuk 6 kişi ile bunları dağa götürmekle görevlendirilen 8 işbirlikçiyi teknik

ve fiziki takibe aldı.

4’Ü SURİYE UYRUKLU

20 Ekim’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4’ü Suriye uyruklu 8 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişiden “suça sürüklenen” 4 çocuk ailelerine teslim edildi. (AA)