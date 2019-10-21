Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü çocuk 6 kişiyi dağa kaçırmaya çalışan 8 şüpheli tutuklandı.

09:40 -
Haberler Gündem
Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, PKK’nın sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 4’ü çocuk 6 kişi ile bunları dağa götürmekle görevlendirilen 8 işbirlikçiyi teknik
ve fiziki takibe aldı.

4’Ü SURİYE UYRUKLU

20 Ekim’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 4’ü Suriye uyruklu 8 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişiden “suça sürüklenen” 4 çocuk ailelerine teslim edildi. (AA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more