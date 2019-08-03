Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çocukların kavgasına aileler de karıştı: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil oldu. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada Mustafa Salman (49) öldü, 1'i ağır, 4 kişi de yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

19:53 -
Haberler Gündem

Olay, dün Çiftepınar Mahallesi Mustafa Alpdoğan Caddesi’nde meydana geldi. Mahallede iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya, yetişkinler de dahil oldu. Taşlı, sopalı kavgada gençlerden ikisi, yere yatırdıkları bir kadın ile erkeği tekme tokat dövdü. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga sırasında fenalık geçiren kadın, yerinden kalkarak tarafları ayırmaya çalıştı. Çevre sakinleri tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İLGİLİ HABERSahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdüSahilde 'tuvalet' kavgasında, araya giren genci öldürdü

Gençler, dövdükleri Mustafa Salman’ı apartman boşluğuna götürerek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Salman hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABEROrdu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralıOrdu'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mustafa Salman, bugün Doğubayazıt’ta toprağa verilirken, polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:21 03.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more