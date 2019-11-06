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Çocukların yuvarladığı lastiğin altında kalan kadın öldü!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir grup çocuğun oyun oynamak için yuvarladığı kamyon lastiğinin altında kalan 70 yaşındaki Gülbade Kevik feci şekilde can verdi.

16:09 -
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Çocukların yuvarladığı lastiğin altında kalan kadın öldü!

Olay Gümüşpala 7084 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü.

Çocukların fırlattığı lastiğin çarptığı 79 yaşındaki Dilber Karataş ayağından yaralandı.

ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI

Kafasının üzerine düşen 70 yaşındaki Gülbade Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan 79 yaşındaki Karataş, hastaneye kaldırıldı.

Kevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi. (DHA)

Çocuk izmir Kadın Sağlık
Son güncelleme: 16:12 06.11.2019
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