Çocuklarına istismarda bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı

İlçedeki bir lisenin son sınıf öğrencisi olan Z.Ş., dün okulda baygınlık geçirdi. Hastaneye götürülen Z.Ş. tedavisinin ardından okulun rehberlik öğretmeniyle görüştü. Öğretmenine öz babası S.Ş'nin kendisi ve kız kardeşi S.Ş.'yi istismar ettiğini ileri sürdü.

İLGİLİ HABER Öz kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba gözaltında

KARDEŞLER DEVLET KORUMASINDA

Bunun üzerine öğretmenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 4 çocuk babası S.Ş.'yi iş yerinde gözaltına aldı. İki kardeş olayın ardından devlet korumasına alındı. Şüpheli baba S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA