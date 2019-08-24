Çocuklarının ölümüne neden olan otobüs sürücüsünün serbest kalmasına tepki

Kaza, 18 Ağustos günü Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesi Betül Berksun ve kardeşi ile alışverişten dönen Yiğit Emir Berksun’a, yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada Ünal Yılmaz’ın kullandığı 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit Emir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 3’üncü sınıf öğrencisi Yiğit Emir Berksun, gözyaşları içinde toprağa verilirken, gözaltına alınan otobüs şoförü Ünal Yılmaz adli kontrolle serbest bırakıldı. Yılmaz’ın, ifadesine çocuğun koşarak otobüsün önüne çıktığını, fren yapmasına rağmen güçlükle durduğunu ardından da sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kazanın yer aldığı kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içerisindeki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğun aniden otobüsün altında kaldığı, kaza anında sürücünün biriyle konuştuğu görülüyor.

‘YENİ EVİMİZDE ODASI OLACAKTI’

Kazada, çocuklarını kaybeden Betül-Fatih Berksun çifti, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kazanı anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Betül Berksun, “Çocuğumla birlikte okul alış verişlerini yapmak için gitmiştik. Oğlum karşıya geçmek isterken iki araç geçti. Arkadan gelen halk otobüsü oğluma çarptı. Otobüsün şoförü, çocuğuma çarptığında, onu kesinlikle görmedi. Görmedi çünkü, sürücü oğluma çarptığın anda yüzü sağ tarafa dönük, birisiyle sohbet ederek araç kullanıyordu. Çığlık attım. Hiçbir şekilde fren bile yapmadı. Gözlerimin önünde oğlumun vücudunun üzerinden iki teker geçti, sürücü yoluna devam etti. Öğrendik ki sürücü serbest bırakılmış. Sokakta bir köpek kazada ölüyor yüzlerce insan ayağa kalkıyor. Çocuğum kazada ölüyor, sürücü elini kolunu sallayıp geziyor. 15 gün önce sünnet düğününü yaptırdım. Oğlum hayatı seven bir çocuktu. Çocuğumun odası yoktu. Ev arıyorduk ve alacağımız evde oğlumun ayrı odası olacaktı. Hatta mezar taşına da ‘Hep bir odam olsun dedin, Cennette köşkün oldu yavrum’ diye yazdırdık” dedi.

‘SONUNA KADAR HUKUK SAVAŞI VERECEĞİM’

Fabrika işçisi baba Fatih Berksun da “Oğlumuzu defnettik ve o gün sürücünün serbest bırakıldığını öğrendik. Nasıl bir karar alındı da bu kişi serbest bırakıldı anlamış değilim. Hukuk savaşımı sonuna kadar sürdüreceğim. Avukatım gerekli işlemleri titizlikle sürdürüyor. Cezası neyse çekmesini istiyorum” diye konuştu.

DHA