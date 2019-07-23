Çok konuşulan fotoğrafın izini sürdük: Maalesef…

Alanya'da Karayolları Bölge Şefliği karşısında bulunan sahile yumurtlamak için gelen dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Chelonia Mydas yumurtalarını bırakamadan geri dönmesi hayvanseverleri üzdü.

İNSANLARIN İLGİSİNDEN RAHATSIZLAR

ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, bazı medya kuruluşlarında Caretta caretta olarak lanse edilen kaplumbağanın cinsinin “Chelonia Mydas” olduğunu ifade etti. Türkiye'de daha çok Hatay'ın Samandağ ilçesinde yumurtladıklarını belirten Kayhan, şunları söyledi, “Türkçesi yeşil deniz kaplumbağası olan (Chelonia Mydas) kaplumbağa cinslerinin en kuvvetlisidir. Eğer videoları izlerseniz kumu ne kadar sert attığı göreceksiniz. Bular 1 metre 50 santim, 400 kiloda olabilir. Bunlar isterse şezlonglara vurur atar. Yumurtlayacağı yere ulaşabilmek için. Ama mesele bu değil. İnsanlarımızın duyarsızlığı ve merakıdır sadece. Hayvancağız kafasını kaldırıp kameralara baktığını göreceksiniz. Kameralar ve ışıklar bu hayvanları gerçekten çok rahatsız ediyor. Patlayan flaşlardan, insanların ilgisinden de rahatsızlar. Sanki “Işıkları kapatın” diyor. Bu hayvanlar ışıkların olduğu yerlere yumurtlamazlar.

YUMURTA BIRAKMADAN DÖNMÜŞ

Videoda ışıklardan rahatsız olan hayvan kafasını kuma gömmeye çalışıyor. İnsanlarda bunun görüntüsünü çekebilmek için, telefonlarının flaşlarını açarak rahatsız ediyorlar. Bunlar ancak kırmızı ışıktan rahatsız olmazlar. Görüntüde de görüldüğü üzere tersine doğru kazmaya çalışıyor. Sahile değil yol tarafına çıkmaya çalışıyor. İnsanlar tepesine birikmiş birkaç like almak için hayvanı rahatsız etmişler. O gece saat üç buçukta takibe başladım. Sabah beş buçukta kazdığı yeri elimle açarak yumurta bırakıp bırakmadığını kontrol ettik. Yumurta bırakmadığını gördüm. Bırakmadığı belliydi, ters yöne giderek. Bunlar Alanya bölgesinde nadir görülen cinslerdir. Hatay'ın Samandağ bölgesinde daha çok görülürler. Bunlar çıktıkları sahili tercih ederler. Bunlar muhtemelen bu 15 sene önce sahilden çıktı. O yüzden buraya yumurtlamak istedi”