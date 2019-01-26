Çok şükür bu kez tutuklandı

Kartal'da kendisinden boşanmak isteyen eşini silahla yaralayan, eşinin ailesine de silah doğrultan Murat G. ikinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak 2019 tarihinde saat 20.30 civarında Kartal'da Emine G. adlı sahsın sol dizinden ateşli silahla yaralandığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

“Silah ateş almayınca kaçtı”

Eylemin mağdurun 20 gündür ayrı yaşadığı eşi olan şüpheli Mehmet Murat G. tarafından gerçekleştirildiği, şüphelinin eşi Emine'nin anne ve babasıyla kaldığı eve geldiği, 2-3 dakika kaldıktan sonra belinden çıkardığı silahla Emine'yi yaraladığı belirtildi. Ardından silahı Emine'nin annesi olan mağdur Saniye D.’nin alnına tutarak ateşlemeye çalıştığı ancak silahın ateş almadığı, bunun üzerine silahı Saniye'nin basına vurup yaralayarak olay yerinden ayrıldığı bilgisine yer verildi.

Aynı gün yakalanan şüphelinin savcılık tarafından “yaralama” ve “tehdit” suçlarından adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve “haftada bir gün karakola imza vermek” suretiyle adli kontrol altına alındığı kaydedildi.

İkinci kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Açıklamada, “Ancak daha sonra alınan ifadeler ve toplanan delillere göre yapılan değerlendirme sonucu yasal şartların oluştuğu gözetilerek şüphelinin yeniden yakalandığı ve sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi. Öte yandan olay sonrası Emine G. ve annesi Saniye Dirican evlerinde adeta tutsak hayatı yaşamaya başlamış dehşet saçan kocanın serbest kalmasına tepki göstermişlerdi.

İSTANBUL (İHA)