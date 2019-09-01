‘Çok tehlikeli, gitmeyin, en azından çocuğu götürmeyin’ dedim! Kayıp kampçılar drone ile aranıyor

Kentte, dün öğle saatlerinde kamp için Handüzü Yaylası’na giden Burak, Kemal, Ali ve Hilmi Pehlivan ile Hakkı ve Arif Ali Kandemir, sis nedeniyle yolunu kaybetti. Ormanlık alanda kaybolan 6 kişilik grup, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ve UMKE ekiplerince ormanlık alanda yürütülen arama- kurtarma çalışmalarında gruba ait ize rastlanılmadı. Havanın kararması ve sis nedeniyle ekipler, çalışmalarına dün akşam ara verdi. Bölgede arama- kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar başlandı. AFAD, UMKE ve jandarmadan oluşan 60 kişilik ekip, Paşaçukuru Deresi ile Handüzü Yaylası’nda aynı anda yaklaşık 10 kilometrelik parkurda arama faaliyeti sürdürüyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekipler, drone ile de havadan görüntü alarak, kayıp kişilere ait iz bulmaya çalışıyor.

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Öte yandan kaybolan 6 kişilik grubun, tatil için İstanbul’dan geldiği Rize’de kamp yapmak amacıyla yaylaya çıktığı, aralarında 12 yaşında çocuğun da bulunduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER: ARAMALAR SÜRÜYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası’nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Vali Çeber, “Arama çalışmaları, Handüzü Yaylası ve çevresinde devam ediyor. Toplam 50 kişilik ekiplerimiz, 8 kilometrelik parkuru aşağıdan ve yukarıdan karşılıklı olarak tarıyor. Şu an bir şey bulunamadı, çalışmalar sürüyor” dedi.

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VALİ ÇEBER: ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR

Rize Valisi Kemal Çeber, kamp yapmak için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası’nda dün kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalarla ilgili konuştu. Çeber, “Cuma günü öğlen saatleri itibarıyla Küçükçayı Başmeşe mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde 2 ekip ve toplamda 50 kişi ile yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma, RİKE, Sivil Toplum Kuruluşları, kaybolan kişilerin yakınları ve 2 yerel rehber eşlik etmektedir” dedi.

‘KAYIP GRUBA SAĞ SALİM ULAŞMAYI UMUYORUZ’

Çalışmaların sarp arazide etkili olan sis nedeniyle güçlükle ilerlediğini kaydeden Vali Çeber, “Handüzü Yaylası ve Küçükçayır Başemşe arasındaki 8 kilometrelik vadide Jandarma drone ekibi tarafından yürütülen çalışmalar, havanın yağışlı olması ve yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sonlandırılmış olup, Küçükçayı Başmeşe tarafından ve Handüzü Yaylası’ndan vadiye giren iki ekip tarafından aramalar aralıksız devam etmektedir. Havanın yağmurlu ve yoğun sis bulutlarının olması, bölgedeki yoğun orman yapısı ve yağıştan dolayı kayganlaşan kayalar, arama ve kurtarma çalışmalarımızı güçleştirse de kaybolan 6 kişinin bulunması için yürüttüğümüz çalışmalar devam ediyor. Umarız ki en yakın zamanda kaybolan vatandaşımıza sağ salim ulaşmış olacağız” diye konuştu.

EKİPLER PATİKA YOLU TARADI, KAYIPLARA ULAŞAMADI

Rize’nin Güneysu ilçesinde, kamp kurmak için çıktıkları 1800 rakımlı Handüzü Yaylası’nda kaybolan 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Handüzü Yaylası ve Küçüçayır köyünden karşılıklı patika yola giren 50 kişilik arama kurtarma ekipleri, 8 kilometrelik parkurun ortasında buluştu. Ancak kayıplara dair herhangi bir iz bulunamadı. Grubunun, yoğun sis nedeniyle patika yol güzergahından çıktıkları tahmin ediliyor. Etkili sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 3 metrenin altına indiği yaylada, ekipler; sığ ormanda, sarp arazide arama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Kayıpların yakınları da Handüzü Yaylası ve Küçüçayır köyünde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

‘DOĞA ŞARTLARI ÇOK ZOR’

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Şakir Kurk, “Cuma günü öğle saatlerinde 1’i çocuk 6 kişi Handüzü Yaylası’na gitmek için yola çıkıyor. Dün sabah 07.30 sıralarında cep telefonuyla 112’yi arayarak derenin taştığını ve yolun karşısında geçemediklerini belirterek yardım talep ettiler. Kendilerinden o saatten itibaren haber alamıyoruz. Bölgedeki doğa şartları çok zor. Sarp kayalıklar, kanyonlar ve şelaleler var. Kayıp kişileri bulmak için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Umarız kendilerine ulaşırız” dedi.

‘TEHLİKELİ’ DİYE UYARILMIŞLAR

Rize’nin Güneysu ilçesinde, kamp için çıktıkları, 1800 rakımlı Handüzü Yaylası’nda kaybolan, 1’i çocuk 6 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, köylülerin gruptakileri uyardığı ortaya çıktı. Mahsur kaldıkları yaylada kaybolan 6 kişiyi son gören Süleyman Sukas, “Arkadaşları ‘Güzergah tehlikeli, gitmeyin, en azından çocuğu götürmeyin’ diye uyardım” dedi.

AFAD, UMKE ile jandarma ekipleri, 10 kilometrelik parkurda iz takip köpeği ve drone destekli arama çalışmasıyla 12 yaşında çocuğun da aralarında olduğu 6 kişiyi bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarında grubun kamp yaptığı noktaya ulaşıldı; ancak kayıp kişilerin izine rastlanılmadı.

‘GÜZEGAH TEHLİKELİ GİTMEYİN, DEDİM’

Kamyonetle Küçükçayır köyüne gelen grubu son gören bölge sakini Süleyman Sukas, grupta çocuk olduğunu fark ederek, uyarılarda bulunduğunu anlattı. Sukas, “Ben arkadaşları ‘Güzergah tehlikeli, gitmeyin, en azından çocuğu götürmeyin’ diye uyardım. Sırtlarına ekipmanı alıp gitmek istediler. Bana dere boyundan yürüyerek Handüzü Yaylası’na çıkacaklarını, geceyi dere kenarında geçireceklerini söylediler. Çadırları ve ekipman eksikleri yoktu. Zaten yılda 2 kere burada kamp yaptıklarını söyleyince çok ısrarcı olmadım” diye konuştu.

‘ORMAN ÇOK SIK’

Bölgeye sevk edilen arama- kurtarma ekiplerine yardımcı da olan Sukas, “Bölgeyi çok iyi bildiğim için ekiplere yardımcı olmak istedim. İşimi bırakıp ekiplerle iz sürdüm. Dere kenarında kamp yapacaklarını söylemişler ama yoğun yağmur sonrası onlar ormanlık alana doğru kaymış. Biz arama çalışmalarında ormanlık alanda gruba ait olduğunu düşündüğümüz kamp yerine rastladık. Ormanlık arazi çok sık ve zorlu olduğu için yardım istediklerini düşünüyorum. Ekiplerle Hem buradan hem de yayla istikametinde arayışlarını sürdürüyor” dedi.

DHA