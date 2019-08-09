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Çökme ihbarına gittiği ev kendisinin çıktı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde, çatı çökmesi ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye eri Özgür Bektaş, sarsıntıdan zarar gören evin kendine ait olduğunu görünce şok yaşadı.

02:36 -
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Çökme ihbarına gittiği ev kendisinin çıktı

Bozkurt merkezli 6 büyüklüğündeki depremde 112 Acil Servis’e bir evin çatısının çöktüğü ihbarı yapıldı. İhbar Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt şubesine bildirildi.

Bunun üzerine ekip arkadaşları ile göreve çıkan itfaiye eri Özgür Bektaş, gittikleri adresin kendi evi olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Eve giren Bektaş, çatısında çökme olmayan odadan eşini ve iki çocuğunu dışarı çıkardı.

DHA

Bektaş, evinin diğer odalarını büyük bir üzüntü ile dolaşarak çökme olan yerleri inceledi. Meydana gelen olayda Bektaş’ın eşyalarının da zarar gördüğü ve evde büyük hasar oluştuğu öğrenildi. AJANSLAR

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