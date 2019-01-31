Çöp evden, çok sayıda mermi ve para çıktı

Gökmedrese Mahallesi’nde Ali K.’ye ait evden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan komşular, durumu Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler, çöp yığınlarıyla karşılaştı. Torba ve poşetlere doldurularak evden çıkarılıp bahçede istiflenen yaklaşık 20 ton çöp, ekipler tarafından kamyonla 3 günde taşındı. Ekipler, ev sahibi Ali K.’ye de uyarıda bulundu.

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Bölgede temizlik çalışmalarında da bulunan belediye ekipleri, evden çıkarılan çöplerin arasında teneke kutu içerisinde 107 tabanca mermisi ile 3 bin liraya yakın para olduğunu fark etti, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince, kentte kiraladığı evlere de çöp doldurduğu tespit edilen Ali K. hakkında işlem yapıldı. Ekipler mermilerine el koyarken, paraları ise Ali K.’ye teslim etti. DHA