Çöp kokan tesis, artık lavanta kokacak!

Burdur Belediye Başkanı ve aynı zamanda Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in girişimleri ile faaliyete geçen Katı Atık Bertaraf Tesisin çevresinde güzelleştirme çalışmaları başladı. Daha önce çöplük olarak kullanılan alan, Katı Atık Bertaraf Tesisi'nin faaliyete geçmesi ile temizlendi.

Yapılan çevre düzenlemeleri ile çöplük olarak kullanılan alanlara lavanta dikilerek, lavanta bahçelerine dönüştürülüyor.

TESİS MODERNLEŞTİ

Yapılan çalışmaları yerine inceleyen başkan Ercengiz, tesisin modernleştiğini belirterek, Burdur'a kazandırıldığını söyledi. Ercengiz, “Atlas İnşaat tarafından Yap-İşlet-Devret modeli ile 29 yıllığına kiraladığımız bu alanda, enerji üretiminin yanı sıra, sıfır atık projesiyle yola çıktığımız tesisimizin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çöplüğü bahçeye çevireceğiz. Yıllardır yanan Burdur çöplüğü artık lavanta kokacak. Ekiplerimiz lavanta dikimine başladılar. Bundan sonra çöp kokusu değil lavanta kokusu yayılacak. Adım adım geldiğimiz noktada artık sona yaklaşıyoruz. Bölgenin değil Türkiye'nin en güzel en modern en entegre tesisine yakında kavuşacağız” dedi. İHA